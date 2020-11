A Brasilseg, uma empresa BB Seguros, anunciou João Fruet como diretor Comercial e de Marketing. Com longa experiência em gestão e desempenho de equipes, o executivo terá como principais atribuições reforçar a comunicação e o relacionamento com os clientes e continuar com o processo de aceleração das vendas nos canais digitais.

Fruet iniciou sua carreira no Banco do Brasil há mais de 20 anos. Exerceu diversas funções na companhia, como gerente de negócios e desenvolvimento de novos produtos, backoffice e relacionamento com empresas. De 2015 a 2020, ocupou cargos de gestão em Nova Iorque e foi presidente do Conselho Executivo da holding BB USA.

N.F.

