EXCLUSIVO – O diretor geral da Bradesco Seguros, Ivan Luiz Gontijo Junior, substituirá Vinicius Albernaz na presidência do Grupo segurador. Gontijo atua há mais de 30 anos no Grupo. Nascido no Rio de Janeiro, o executivo carioca atuou ao longo de toda a sua carreira no segmento segurador e de instituições financeiras, posicionando-se assim como um reconhecido especialista no setor.

Vinicius Albernaz está no cargo de presidente da seguradora desde abril de 2018 e, conforme comunicado da empresa, “tomou a decisão de deixar a companhia por motivos pessoais, para assumir novos desafios”.

Gontijo também é professor de Direito Comercial (Universidade Católica de Petrópolis) e Direito do Seguro (Universidade Cândido Mendes).

Kelly Lubiato

Revista Apólice