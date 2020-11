EXCLUSIVO – Uma coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira fez um balanço do ITC 2020, Insuretech Connect, evento global que contou, mais uma vez, com a organização brasileira do CQCS Experience.

Quase 1,3 mil brasileiros participaram das atividades promovidos essencialmente online, um modelo que não deve ser totalmente esquecido para os próximos anos, conforme prevê Gustavo Doria, CEO do CQCS. Apesar do evento de 2021 já estar agendado para 4 a 6 de outubro do próximo ano, é possível pensar em um modelo híbrido. “Somos a maior delegação do evento, reconhecido pela organização pela nosso volume e importância”, comemorou Doria.

O curador do evento no Brasil, Heitor Ohara, fez um resumo dos números do evento: 35 paradas, com participantes de mais de 190 países. As postagens tiveram mais de 185 mil views, em suas mais de 600 horas de conteúdo. “O evento foi realizado em parceria com o DIA (Digital Insurance Agenda), o que contribuiu para engrossar o seu conteúdo. Para se ter uma ideia da participação das pessoas, foram marcados mais de 50 mil encontros”.

Samy Hazan, também curador do CQCS Experience, destacou algumas empresas que participaram dos eventos, das chamadas plenárias. “Neste ano, o que prevaleceu foram as apresentações de casos de sucesso, com a participação de empresas inovadoras do mundo inteiro. Como exemplo, podemos citar a Ping-An, a Hippo, a Discovery Health e a Bupa, que já está no Brasil, operando através de uma parceria”.

“A expectativa pelo evento presencial em 2021 é grande”, segundo Doria. A delegação brasileira pode chegar a 300 pessoas. Em 2019, foram quase 200 pessoas para Las Vegas. O próximo evento acontecerá no Mandalay Bay e deve ser uma grande celebração para o setor de tecnologia em seguros.

Kelly Lubiato

Revista Apólice