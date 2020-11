Os prêmios cedidos às resseguradoras brasileiras cresceram 28,9% em setembro desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, e acumulam alta de 30,3% nos nove primeiros meses de 2020 em relação a 2019. É o que mostra o Boletim IRB+Mercado, que marca hoje, 23 de novembro, o lançamento do novo serviço de inteligência de dados do IRB Brasil RE: o IRB+Inteligência.

O relatório aponta ainda que o prêmio emitido pelas seguradoras aumentou 17,4% em setembro, considerando o mesmo período de 2019, com crescimento de 3,6% de janeiro a setembro de 2020. “Os números indicam reaquecimento das atividades. Ter acesso à informação de qualidade e analisar comportamentos e tendências são premissas para entender como nosso segmento funciona.”, afirma o CEO e presidente do Conselho de Administração do IRB, Antônio Cássio dos Santos.

O Boletim resume as operações seguros e resseguros a partir dos dados públicos disponibilizados pela Susep, com foco nos seguros de danos, responsabilidades e pessoas. A análise, que será publicada mensalmente, está disponível, na íntegra, no site da companhia. No mesmo endereço, a empresa oferece ainda um painel de dados interativo, que permite fazer consultas dinâmicas aos dados. O Dashboard IRB+Mercado Segurador, como é chamado, foi desenvolvido pelo ressegurador, é gratuito, de fácil acesso e traz informações de todo o setor.

“Esse serviço surge a partir da necessidade de prover o mercado e todas as pessoas interessadas nele, com informações consolidadas, confiáveis e estruturadas. Desenvolvemos um painel para garantir que todos acessem de forma dinâmica e rápida os dados e oferecemos um recorte mensal”, diz o diretor de Clientes, Inovação e Marketing do IRB Brasil RE, Lucas Mello, acrescentando que o serviço ganhará outras publicações em breve.

N.F.

Revista Apólice