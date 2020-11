Além do setor de shopping, o Inter tem promoções, descontos especiais e cashback extra para a área de seguros durante a Orange Friday. A plataforma vai realizar diversas ações com ofertas exclusivas em diversos segmentos, divulgadas todas as semanas. Mais do que um dia, a data mais aguardada pelo varejo terá um mês repleto de descontos e mais cashback, aumentando a economia para os clientes.

No setor de seguros, o Banco celebra o lançamento Seguro de Vida, com R$25 de cashback direto na conta para quem adquirir o produto. O Plano Odonto terá 40% de desconto nas três primeiras parcelas. Na modalidade Auto Danos a Terceiros, os clientes terão 5% de cashback do valor total do plano, já no Seguro Auto Completo serão 7% de desconto já aplicado na simulação. As pessoas que comprarem passagens aéreas na plataforma Inter Shop terão 50% off na contratação do Seguro Viagem.

Os consórcios Auto e Imobiliário tradicional contarão com condições inéditas: 15% de cashback nas seis primeiras parcelas. No Consórcio Imobiliário MRV, além dos 15% de cashback nas seis primeiras parcelas, os clientes terão descontos na taxa de administração e bônus de até R$ 29 mil na hora do lance.

“Nessa Orange Friday estamos oferecendo as melhores condições do mercado para facilitar o dia a dia das pessoas. De Previdência a Consórcio, do Auto ao Seguro Vida, do seguro Pet ao Residencial: toda nossa estrutura é voltada para aproximar nossos clientes de produtos que realmente fazem sentido para suas necessidades.”, diz Paulo Padilha, CEO da Inter Seguros.

