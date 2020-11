Karim Ajroud é o novo diretor de Finanças e Controle da Generali Brasil. O executivo atua desde 2015 no Grupo Generali, tendo sido CFO na Generali Global Health em Londres até o início deste ano. Em sua trajetória profissional, Ajroud atuou em grandes multinacionais, como Ideal Standard International NV, AstraZeneca e Deloitte.

Formado em Economia e com mestrado em Finanças, o novo diretor atuará voltado para o crescimento sustentável da seguradora por meio da gestão de novos investimentos, da manutenção do controle dos custos e da implementação do plano estratégico de suporte às necessidades do negócio. “Lifetime Partner é a estratégia que alia o desenvolvimento da companhia, em termos de entrega de produtos e às necessidades de nossos clientes, maximizando o valor de longo prazo para nossa empresa”, comenta Karim Ajroud.

“Ajroud tem uma visão estratégica capaz de construir e implementar planos de suporte às necessidades do negócio. O executivo tem objetivos e metas bem claros, assim como abordagem colaborativa para motivar e encorajar a equipe através da mudança e do foco em resultados”, afirma Andrea Crisanaz, CEO da seguradora.

N.F.

Revista Apólice