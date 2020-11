A Ezze Seguros celebra o primeiro ano de atuação comemorando seu crescimento e consolidação no mercado segurador. A seguradora com capital 100% nacional, que chegou ao setor em outubro de 2019 com projeção de prêmios de R$1 bilhão e meta de estar entre as 20 maiores seguradoras do País nos próximos 5 anos, já conta com 15 ramos de seguros e mais de 40 produtos e se mantém otimista para explorar outras frentes de negócios.

Em um ano de trabalho a seguradora iniciou sua operação comercializando produtos na modalidade de linhas financeiras e logo ampliou sua cesta com o segmento de massificados, produtos para pessoas físicas e transportes. Durante o período, a empresa se consolidou na oferta de produtos de seguro garantia e está entre as principais seguradoras do mercado no segmento de acordo com Ranking divulgado pela Susep (Superintendência de Seguros Privados).

Somente na modalidade de Seguro Garantia, a Ezze emitiu R$ 4 bilhões em limites de crédito em mais de 4 mil apólices. Além disso, a empresa iniciou as carteiras de transportes que já possuem mais de 50 mil embarques segurados, representando cerca de R$ 1 bilhão de importâncias seguradas, e uma carteira de vida em grupo/AP/ prestamista que já possui mais de 50 mil vidas seguradas.

Richard Vinhosa, presidente da companhia, explica que o formato multilinear e multicanal da seguradora permite explorar outras frentes de negócios. “Identificamos um crescimento de demandas de garantias que foram o nosso foco na estratégia inicial da companhia. Percebemos especialmente o aumento da procura pelo produto de garantia judicial, que hoje representa 75% do nosso faturamento. Para o próximo período, nossa expectativa é explorar outras frentes como produtos Agro, Risco de Petróleo, entre outros”, explica.

A Ezze trabalha na construção de parcerias e no sólido relacionamento com diversos corretores por todo o Brasil. Ao todo, a empresa conta mais de 1 mil corretores cadastrados e firma parcerias com mais de 20 assessorias em todo o Brasil.

N.F.

Revista Apólice