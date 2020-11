Fazer projetos para o próximo ano parece improvável? Com tranquilidade e segurança, não. Foi baseada nestes pilares que a ENS abriu inscrições para formação das turmas do primeiro semestre de 2021 da Graduação Tecnológica em Gestão de Seguros. Há opção de aulas presenciais e online, ambas previstas para começar no dia 8 de fevereiro.

Em virtude da pandemia da Covid-19, o processo seletivo será realizado de forma remota. As aulas na modalidade online serão ministradas para as cidades do Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Salvador (BA), São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), Teresina (PI), Florianópolis (SC), Maringá (PR) e Porto Alegre (RS). Nas capitais do Rio de Janeiro e de São Paulo a graduação também poderá ser cursada de maneira presencial.

Alunos matriculados até 11 de dezembro terão 100% de desconto na primeira mensalidade. Já aqueles que garantirem presença até 29 de janeiro de 2021 terão direito a abatimento de 50%.

Para quem já possui graduação e quer investir em uma nova carreira, a ENS concede descontos na mensalidade ou bolsas de estudo. Também há política de bolsas para funcionários de empresas associadas e ex-alunos do programa Amigo do Seguro, promovido pela entidade. Outras formas de ingresso, que também concedem benefícios, são aproveitamento da nota do ENEM e transferência externa.

A Graduação Tecnológica em Gestão de Seguros é indicada para quem busca capacitação técnica e formação específica com foco nas carreiras gerenciais do mercado de seguros. O curso prepara o aluno para compreender as diversas etapas que compõem um processo técnico, comercial e de sinistro, sendo capaz de planejar, coordenar, executar ou avaliar atividades de Seguros, Previdência Privada e Capitalização.

Inscrições no processo seletivo e mais informações sobre investimento e política de descontos os interessados encontram no site.

N.F.

Revista Apólice