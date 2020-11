A Zurich mesmo antes da pandemia já vinha investindo em ações para aprimorar os seus serviços digitais. A Covid-19 contribuiu para dar agilidade ao processo e a empresa já colhe os frutos dos esforços. Com a automatização, os trâmites dos sinistros dos seguros residencial e de automóvel ganharam agilidade: o processo de aprovação agora pode ser resolvido em até dois dias (antes eram necessários sete), o que também contribuiu para a queda dos índices de reclamações dos clientes.

“Com a implementação de uma solução digital, os consumidores de seguro residencial podem comunicar o sinistro e enviar fotos do evento e documentos totalmente no ambiente virtual. A maioria deles, 90%, aderiu ao modelo. Além disso, a automatização reduziu drasticamente a quantidade falhas no envio de documentos, encurtando o prazo médio do processo de 7 para 2 dias e reduzindo as reclamações em 50% até julho deste ano”, afirma o Superintendente de Sinistros e Personal Lines da companhia, Fabio Santos Silva.

Já nos processos de sinistros de Automóvel, segundo o executivo, a redução no tempo foi de dois dias e 30% dos clientes aderiram aos serviços.

Ele conta que a solução digital para o seguro residencial está sendo implementada para os clientes empresariais e de condomínios; já a do automóvel, para empresas e frotas.

Soluções digitais têm foco na melhor experiência do cliente

Diversas medidas têm sido implementadas pela seguradora, visando à ampliação do contato e a proximidade com os segurados, sejam pessoas físicas ou jurídicas, mas também corretores e parceiros de negócios, por meio de soluções digitais. Para ampliar ainda mais a adesão às soluções digitais, a empresa tem investido numa campanha de marketing para informar que a companhia conta com tais canais, a fim de simplificar e acelerar o atendimento aos consumidores.

“A Zurich é uma empresa multisserviço e multicanal, e a digitalização é um direcionamento estratégico para a companhia desde 2018. Assim, os serviços e benefícios passaram a ser apresentados de formas mais simples e ágeis, com processos que se tornaram mais agradáveis e fáceis. Por isso que diversas funcionalidades são estão sendo sempre pensadas em proporcionar uma experiência melhor aos clientes e parceiros”, conclui Silva.

N.F.

Revista Apólice