O CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais) elegeu no dia 24 de novembro a nova diretoria para o triênio 2021/2023. O atual presidente João Paulo Moreira de Mello foi reconduzido ao cargo, liderando a chapa única.

Durante a Assembleia Geral Ordinária Eleitoral, realizada de forma virtual, os associados e representantes das beneméritas também aprovaram os novos membros da Comissão Fiscal, Conselho Consultivo e assessores da diretoria. A reunião foi conduzida pelo presidente do Conselho Consultivo, Dr. José Osvaldo Miranda, também reeleito.

O presidente do CSP-MG agradeceu a confiança de todos na gestão realizada pela entidade. “Trabalhamos bastante nos últimos anos e realizamos diversas ações em prol do desenvolvimento do mercado. O resultado é o apoio de 42 beneméritas em nosso quadro associativo. Prometemos ainda mais empenho e dedicação, contribuindo sempre para o desenvolvimento dos seguros de pessoas no Estado e no País, aumentando a proteção da população”, afirmou.

A posse da diretoria acontecerá no dia 10 de dezembro durante um evento online de confraternização de fim do ano.

Nova diretoria do CSP-MG (triênio 2021/2023)

Diretoria Executiva

Presidente: João Paulo Moreira de Mello

Vice-Presidente: Rogério Poleti Gebin

Diretor Tesoureiro: Maurício Tadeu Barros Morais

Diretor de Seguros: Edilon Mesquita

Diretora Social: Elaine Oliveira Patente Godinho

Comissão Fiscal

Denize Gonçalves Pena

Gilberto Cordeiro da Silveira

José Geraldo de Andrade

Marinalda dos Santos Dias

Wesley Ferreira de Andrade

Conselho Consultivo

Presidente: José Osvaldo de Miranda

Secretário: Hélio Marcelino Loreno

Membros: Augusto Frederico Costa Rosa de Matos, Edson Ferreira Iria, Fernanda Machado de Carvalho Silva, José Horta Bregunci, Landulfo de Oliveira Ferreira Júnior, Maria do Carmo Ferreira Ribeiro Costa, Roberto Silva Barbosa e Sérgio Canesso Viegas.

Assessores da Diretoria

Daniela Viana Madeira Malta Moreira

Eduardo Gabriel Diniz

Franklin Rafael Correia da Rocha

Giuliano Alves Baeta

Leandro Higino Godinho de Oliveira

Lorena Caires da Silveira

Raquel Ferreira da Silva

Sérgio Prates Nogueira Filho

