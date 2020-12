A Bradesco Auto/RE promoveu a terceira edição digital do evento ‘Conexão BARE: Com Você, Corretor!’ na última quarta-feira, 25 de novembro, para apresentar estratégias de venda do novo produto Bradesco Residencial Sob Medida segmentado e destacar seus diferenciais no mercado para corretores das regiões Norte e Centro-Oeste. O bate-papo foi conduzido pelos diretores Saint´Clair Lima, de Auto/RE; e Leonardo Freitas, da Organização de Vendas (OV) – Mercado. Também participaram o superintendente, Luciano Lacerda, da OV, e os gerentes da seguradora, Rafael Possati e Thiago Sousa.

Cerca de 500 espectadores, entre corretores, representantes de assessorias e demais profissionais do mercado acompanharam a live e tiveram a oportunidade de participar enviando perguntas e sugestões em prol do aprimoramento do produto.

Entre as principais novidades anunciadas, os executivos destacaram os atrativos do Residencial Sob Medida, já disponível no mercado, que contempla novas proteções para casa habitual, de veraneio e apartamento, como cobertura para objetos de arte*, joias*, carro na residência*, danos ao jardim, entre outros. Além disso, a proteção para atividade comercial na residência, se aplica a profissionais liberais, autônomos e estabelecimentos comerciais com ou sem CNPJ, dentro da moradia habitual do segurado. Outro grande atrativo anunciado para o início de 2021 são as novas assistências. Entre elas, serviço de orientação financeira, reparo de piscina e sauna, dedetização de residências, reparo de ar-condicionado, limpeza de telhados, assistência funeral entre muitos outros benefícios para o dia a dia.

Para Lima, o novo produto oferece muitas possibilidades ao corretor e afirma que o momento é de oportunidades: “Produtos e coberturas personalizáveis, de acordo com a necessidade, estilo de vida e moradia de cada consumidor, ganharão cada vez mais destaque no mercado. A penetração do seguro Residencial nas regiões Norte e Centro-Oeste é de 3,41% e 13,21%, respectivamente. O indicador é baixo se comparado com a média nacional. Ou seja, temos um grande potencial de crescimento e os corretores são parceiros fundamentais na construção de um novo cenário para essas regiões”.

* Disponível no segmento Sob Medida +

