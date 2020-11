Muitos corretores estão inovando e para estes a startup Cliente Agente está com um produto inédito no mercado: a plataforma Studio Play, que tem como finalidade auxiliar os corretores que ainda não possuem uma presença frequente nas redes sociais através de vídeos personalizáveis. A plataforma oferece conteúdo para Facebook, Instagram, Whatsapp e histories, além de Landing Pages e E-mail Marketing.

O recurso conta com peças para datas comemorativas, mensagens motivacionais e ações engajadas, que auxiliam na aproximação constante com o segurado no ambiente digital. Os conteúdos incluem a divulgação dos produtos, considerando as necessidades dos clientes junto a sua comunicação. Ao aderir aos recursos do Cliente Agente, como o Studio Play, é possível acelerar a interação com o público de acordo com o perfil da corretora. Os valores de contratação são de R$54,90 mensais para o Studio ou R$79,90 para acesso ilimitado aos vídeos. Os corretores interessados em conhecer a solução devem acessar o site da companhia.

De acordo com o CEO do Cliente Agente, Kleber de Paula, a startup oferece ao corretor o acesso a um calendário com datas importantes e uma área interativa, voltada para sugestões, que são lidas e desenvolvidas quando fazem sentido, comprovando a essência colaborativa da startup. “Sabemos que os vídeos tem imenso poder de atração da atenção das pessoas nas redes sociais. O que fizemos, é ajudar os corretores, disponibilizando vídeos personalizáveis com a logo da corretora e com legendas sugeridas que cada corretor pode adaptar se achar melhor”, explicou o executivo.

Kleber informa ainda que mesmo para as corretoras que possuem agência ou tem uma pessoa exclusiva para o marketing, ter a plataforma é essencial. “Usar a Studio Play é fácil e ajuda a manter a frequência nas redes. Como a proposta da empresa é ser a melhor solução do mercado, outras plataformas que atendem diversos públicos não tem como acompanhar o Studio, que “vive” em função do corretor de seguros”, concluiu.

N.F.

Revista Apólice