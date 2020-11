Entre os dias 26 e 27 de novembro o Clube Internacional de Seguros de Transporte (CIST) realizará um evento online. Por conta da pandemia, o já tradicional ExpoCIST dará lugar ao Iº CIST Web Conference Seguros, Riscos e Logística.

O primeiro grande evento digital da entidade deve reunir centenas de executivos do mercado segurador para acompanhar diversos painéis, como o que tratará da “Simplificação e modernização dos contratos de seguro pela Susep”, envolvendo as recentes consultas públicas (CP 16, 18 e 19) e o processo de oferecer maior liberdade e desenvolvimento ao setor.

Durante os dois dias do encontro serão discutidos também muitos temas relacionados ao segmento, como por exemplo, a “Transformação e expansão da infraestrutura logística de carga: novos caminhos e oportunidades”, incluindo a expansão da cabotagem, portos e terminais, ferrovias, BR do Mar, BR dos rios, e a integração multimodalidade.

Outro painel abordará o “Ambiente regulatório, tecnologia em transformação, ação de ressarcimento e carta protesto”. Neste talk show será debatido, por exemplo, se a ação de ressarcimento requer comprovação de pagamento e sub-rogação nas suas mais variadas vertentes, como no Sistema Jurisdicional eletrônico, no Blockchain com rastreabilidade de transações, entre outras coisas.

Um assunto que deve chamar bastante a atenção será “Drone Delivery: o modal do agora e soluções logísticas”, que discutirá as funcionalidades e as utilizações de drones; o case iFood; a Importância da automação durante a pandemia; e ainda o futuro desse modal.

Já a transformação do mercado de consumo; o crescimento abrupto das compras via e-commerce; a armazenagem e gestão de operador logístico (Last Mile); e a logística reversa serão temas do painel “Transformação mercado de consumo, gestão da logística e satisfação do cliente”.

Por sua vez, a “Gestão dos riscos na cadeia de frio e a logística de perecíveis: saúde e indústria” irá debater as exigências de segurança; o foco na prevenção e não no controle dos danos após um incidente; os desafios da logística no transporte e na distribuição da Vacina Covid-19, entre outros tópicos.

O encontro online também terá espaço para temas relacionados ao “Desenvolvimento e gestão de pessoas”. Liderança & Team Buildings (desenvolvimento de líderes); inteligência emocional & alta performance; o trabalho remoto; e a liderança feminina são apenas alguns desafios a serem superados no atual processo de modernização do mercado de seguros.

Por fim, também já está confirmada uma entrevista com Mauro Friendrich, diretor da Arrezo & CO, além de uma apresentação de Henrique Cabral, Marine Underwriter da Munich Re, com base nas “Estatísticas dos ramos de Marine e contexto do Brasil na América Latina”.

Vale lembrar que o evento conta com apoio da 3S Tecnologia; Buonny; Moraes Velleda; Omnilink; Grupo Fox; Servis; MCLG; Tokio Marine; Trucks Control; UPPER e GUEP. Para mais informações, entre em contato através do e-mail [email protected]

N.F.

