A Care Plus tem investido no mercado de odontologia e pretende quintuplicar sua frente de negócios nessa área, em que há grandes oportunidades de melhoria na oferta de serviços à população.

Tendo em vista um atendimento de excelência e humanizado, a operadora traz com exclusividade ao mercado o Produto Coletivo por Adesão. Hoje apenas 13% da população brasileira conta com planos odontológicos, apesar de o País concentrar um dos maiores números de dentistas do mundo. Com essa iniciativa, a empresa vai permitir que mais pessoas tenham uma cobertura e acesso a profissionais de várias especialidades da odontologia.

Para terem acesso ao plano, as pessoas físicas devem estar vinculadas a uma entidade de classe. Vale ressaltar que o processo de contratação é feito de forma simples e rápida.

“Oferecemos um plano odontológico com vários diferenciais, incluindo cobertura ampla. Com isso, além de serviços e acessos via portal e aplicativo da operadora, disponibilizaremos ampla rede credenciada, opção de reembolso por livre escolha de prestadores e, principalmente, benefícios oferecidos pelas unidades da Care Plus Clinic”, afirma Juliano Jacinto, gerente executivo técnico da empresa.

A administradora de benefícios Você Clube, regulada pela ANS desde 2009 e especializada na negociação, comercialização e administração de benefícios coletivos para categorias profissionais e empresas, fará a venda direta para os associados das entidades. “A Você Clube tem o propósito similar ao nosso: ser mais do que um prestador de serviço, um parceiro do cliente. Por isso a parceria é motivo de orgulho para nós”, diz Caio Abdalla, diretor comercial da operadora.

“Estamos muito otimistas com esse lançamento, fruto de um planejamento estratégico extremamente relevante para os nossos negócios no Brasil. A expansão dessa frente faz parte de uma estratégia ainda maior, que promete aprimorar a nossa excelência no segmento e nos tornar referência quando o assunto é plano odontológico que, de fato, garanta uma experiência de excelência e de cuidado para as pessoas”, ressalta Abdalla.

De acordo com Carlos Nardone, diretor da Você Clube, a pandemia acabou acelerando o desenvolvimento de novos produtos e oportunidades, especialmente para uma significativa parcela da população que deixou de ter acesso a um plano odontológico. “Essa parceria com a Care Plus vai viabilizar o acesso a um produto de qualidade, contando com atendimento especializado e serviço premium. Isso vai facilitar a oferta de produtos a pessoas físicas”, diz o executivo.

