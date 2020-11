Por mais um ano o Grupo Bradesco Seguros é destaque no prêmio Ouvidorias Brasil. Em live ocorrida na última quinta-feira, 26 de novembro, a Ouvidoria do grupo segurador conquistou o troféu na categoria ‘Melhor Case’, destacando o processo de atendimento e a implementação de soluções tecnológicas com o objetivo de solucionar as demandas dos consumidores.

Para Silvana Raska, ouvidora do Grupo Bradesco Seguros e responsável por representar a seguradora na noite de premiação, sempre é necessário salientar o trabalho exercido por todo o time. “Nossos funcionários estão totalmente comprometidos em oferecer aos clientes transparência, agilidade e responsabilidade no atendimento das demandas, numa busca pelo aperfeiçoamento dos processos, produtos e serviços oferecidos pela empresa”, ressalta.

Criado em 2012 pelos integrantes do Comitê Nacional de Ouvidoria da ABRAREC com o apoio da ABO (Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman) e da Editora Padrão, o prêmio Ouvidorias Brasil reconhece organizações e ouvidores que trabalham para fortalecer e expandir o instituto da ouvidoria no Brasil e no mundo.

N.F.

