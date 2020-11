Mesmo em tempos desafiadores, a vida segue cheia de razões para seguir em frente. Essa é a mensagem que a Bradesco Seguros traz em sua nova campanha publicitária intitulada ‘Novo Tempo’. Com estreia realizada na última semana na TV em rede nacional, o comercial reforça o otimismo e celebra as pequenas vitórias do nosso cotidiano, ainda que pelo caminho existam muitos desafios.

Com criação da AlmapBBDO, a campanha tem como trilha sonora a música homônima de Ivan Lins. A seguradora lembra todas essas conquistas em frases estampadas nas máscaras. Todas as mensagens simbolizam principalmente a superação.

“Procuramos valorizar realizações cotidianas que, por mais simples que pareçam, ganharam novos significados durante esse período de isolamento social”, afirma Alexandre Nogueira, diretor de Marketing da companhia.

Além da presença na TV, redes sociais, rádios e OOH, ainda estão programadas ativações no digital. Em parceria com o Razões para Acreditar, a Bradesco Seguros contará o relato de quatro diferentes pessoas que, mesmo nas adversidades, encontraram motivos para comemorar. Essas histórias seguirão a temática da campanha. Além disso, será produzido um vídeo de um desses depoimentos, reforçando a mensagem de superação e positividade.

“O ‘novo normal’ não nos impede de celebrar que ‘velhos normais’ continuem existindo. Apesar de todas os desafios que 2020 nos trouxe, é possível encontrar alegrias que nos motivam a seguir em frente”, diz Daniel Chagas Martins, diretor de Criação da AlmapBBDO. “Trata-se de uma campanha que diz muito sobre os dias que estamos vivendo. Que traz toda a emoção de superar os desafios que cada um de nós temos enfrentado”, completa Maysa Oliveira, head de Atendimento da agência.

Em outra ação, seis pessoas foram entrevistadas e fotografadas à distância. O conteúdo estará nas redes sociais da Bradesco Seguros, trazendo uma mensagem escrita em cada máscara, assim como no comercial. Os cliques foram feitos por Jorge Bispo. Já o Instagram @bradescoseguros trará nas próximas semanas a oferecer um filtro especial, chamado “Um Novo Tempo”, mesmo nome da campanha.

São cinco frases e cinco cores de máscaras diferentes. As frases trazem pequenas conquistas do dia a dia e com a máscara podem ser adaptadas à foto de cada um: “consegui me conhecer melhor”; “adotei um amigo”; “encontrei proximidade, mesmo à distância”; “aprendi a recomeçar”; e “passei mais tempo com a família”.

O comercial está disponível no canal do YouTube da seguradora.

N.F.

Revista Apólice