A Bradesco Auto/RE anunciou uma nova funcionalidade no aplicativo mobile ‘Assistência Dia & Noite’, que visa oferecer mais segurança e praticidade aos clientes do Seguro Residencial. Agora, ao solicitar a assistência de um prestador de serviço, o consumidor tem acesso a informações prévias sobre o funcionário que irá visitar sua residência, seja para reparos de encanador, eletricista, vidraceiro e chaveiro entre outros.

Para Rodrigo Herzog, superintendente de operações da Bradesco, a novidade proporciona mais segurança aos clientes. “Essa nova facilidade faz parte do nosso plano de investimentos em experiência digital com foco na jornada do segurado, com objetivo de tornar a utilização de produtos e serviços mais completa. Há previsão de expansão da funcionalidade, também para o segmento de Auto, ainda no ano de 2020”, afirma o executivo.

Para solicitar serviços ou esclarecer dúvidas, os canais de atendimento a clientes (Central de Relacionamento para segurados e Aplicativo Bradesco Assistência Dia & Noite) estão em funcionamento. Já os corretores podem acessar o Portal de Negócios, o Aplicativo mobile da seguradora e o Portal Bradesco Seguros.

