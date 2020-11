A nova segmentação de produtos em Ramos Elementares foi o grande destaque do evento digital ‘Rede On Live +’, promovido na última quarta-feira, 04 de novembro, pela Bradesco Auto/RE. O bate-papo foi conduzido pelo diretor-geral, Ney Dias; pelos diretores de Rede da Organização de Vendas, Francisco Rosado e José Pires; e o gerente de produto, Rafael Possati. Cerca de 2 mil espectadores, entre corretores, assessorias e profissionais do mercado das Regionais São Paulo Capital, São Paulo Interior, Rio de Janeiro e Espírito Santo acompanharam a live e participaram enviando perguntas e sugestões.

Entre as novidades anunciadas, os executivos destacaram os atrativos do Seguro Residencial Sob Medida, já disponível no mercado, que contempla novas proteções para casa habitual, de veraneio e apartamento, como cobertura para objetos de arte, joias, automóveis, entre outros. Além disso, a cobertura tem como diferencial a proteção inédita para atividade comercial na residência, que ampara desde escritórios a pequenos comércios ou estabelecimentos dentro da moradia habitual. “Nosso objetivo é oferecer o produto certo de acordo com a necessidade e perfil de cada cliente. Para isso, investimos em pesquisas e aprimoramento constante de coberturas, serviços e assistências. Queremos que os consumidores tenham uma experiência excepcional com a nossa marca”, afirma Dias.

As novas segmentações para o Condomínio Sob Medida e Seguro Simpli Empresa também foram apresentadas ao mercado. “Estamos preparando muitas novidades, projetadas a partir da necessidade e solicitação dos consumidores. Para o ano de 2021, novas assistências estarão disponíveis na carteira, como orientação financeira a consumidores, reparo de piscina e sauna, dedetização de residências, reparo de ar-condicionado, limpeza de telhados, assistência funeral entre muitas outras novidades”, diz Rafael Possati.

A próxima live acontecerá no dia 24 de novembro e terá como foco as novidades implementadas no segmento de automóveis. A transmissão acontecerá na plataforma www.livebseguros.com.br. Corretores poderão participar com perguntas e sugestões a todo momento.

N.F.

Revista Apólice