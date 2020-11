Durante a Black Week da SulAmérica, que termina dia 29 de novembro, o plano Odonto individual está com valor especial de R$ 39 e sem carência. Já em Saúde, a promoção é exclusiva para os corretores de seguro, que ganham mais 50% na premiação para a campanha vigente do Meu Primeiro Direto nas propostas transmitidas até domingo (29).

Para os produtos de Vida, além do desconto que já está vigente de 10% até dezembro no Capital Global, a SulAmérica dará mais 15%, ou seja, no total o desconto é de 25% até dia 29. Já os clientes de investimentos têm até o dia 30 para aproveitar a vantagem de ganhar 2% de cashback por transação, em uma operação da SulAmérica Investimentos em parceria com a Órama, e 2% é o que rende a poupança o ano todo. Quem investe a partir de R$ 3.500 ganha uma cota, a partir de R$ 7.000, duas cotas, e para valores maiores que R$ 10.500, três cotas.

N.F.

Revista Apólice