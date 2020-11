Nesta sexta-feira, 27 de novembro, os associados ao Sincor-SP que estiverem cadastrados no APP do Corretor vão poder oferecer aos clientes 25% de desconto no seguro bike. A promoção faz parte da campanha Black Friday, oferecida em parceria com a Seggy e a seguradora Berkley.

“Essa grande vantagem só foi possível devido à toda tecnologia embarcada e à grande adesão dos corretores de seguros no aplicativo. Dessa forma, o seguro bike está com um desconto sensacional de 25%, permitindo ao corretor alavancar as vendas nesse produto”, declara o CEO da Seggy, Jose Roberto Sousa.

Tudo será feito pelo APP do Corretor, que a Seggy e o Sincor-SP disponibilizam aos associados cadastrados na ferramenta. Através dele o corretor consegue enviar o seu próprio link de compra ao consumidor.

O cliente baixa o aplicativo com os dados do seu corretor de seguros de confiança, realiza o cálculo com o desconto da Black Friday e fecha o seguro, fazendo a própria vistoria. O processo é monitorado de maneira online pelo corretor, que pode acompanhar e orientar.

“Uma grande evolução que há muito tempo o mercado esperava! A Seggy acelera o desenvolvimento do setor, ajudando os corretores a se adequarem às necessidades atuais dos clientes. Tudo isso de maneira rápida, eficiente e segura. Destacamos ainda a seguradora Berkley que oferta um desconto de 25% para todo seguro bike fechado através do aplicativo exclusivamente no dia 27 de novembro. Isso é só o começo!”, conclui o COO da empresa, Ruy Bussab.

Revista Apólice