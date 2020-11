Diante do avanço gradativo da fiscalização ambiental no Brasil, a Berkley Brasil Seguros adicionou recentemente ao seu portfólio de produtos o Seguro Ambiental Cargo.

O seguro Ambiental Cargo da companhia tem como objetivo amparar as condições contaminantes de acidentes causados ao meio ambiente durante o transporte rodoviário de produtos. Operar em Seguro Transportes é algo que está no DNA da seguradora, que já possui know-how e domínio das necessidades dos Transportadores de Cargas.

Entende-se como sinistro ambiental um evento acidental causado pela carga transportada ou fluídos do próprio veículo, que direta ou indiretamente pode causar danos ao meio ambiente ou a terceiros. São exemplos como o vazamento da carga transportada, um tombamento ou o carregamento e descarregamento do produto que podem atingir o solo, subsolo, lençol freático ou corpos d’água.

Klaus Barretta, diretor de Liability da empresa, afirma que “após um período de estudos e pesquisas de mercado com parceiros especializados da Berkley, desenvolvemos naturalmente uma forte sinergia do Seguro Ambiental com o Seguro Transportes. A partir da consolidação desses elementos, elaboramos uma apólice que possibilita a contratação tanto no formato anual, tradicional no RC, como no formato por averbação, tradicional no Seguro Cargo. Isso permitirá ao segurado customizar a sua apólice de acordo com as suas necessidades e principalmente adequar de maneira minuciosa a sua apólice de Ambiental Cargo a outros seguros dedicados à sua operação”.

O seguro atua no auxílio do gerenciamento de risco para os embarcadores e transportadoras responsáveis pela carga, dado o aumento da fiscalização ambiental. A cobertura oferecida pela seguradora compreende os gastos de limpeza, amparados por todo o processo de investigação, monitoramento, remediação, custos de defesa, lucros cessantes de terceiros entre outras.

N.F.

Revista Apólice