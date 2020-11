O site Money Times informou em matéria publicada ontem, dia 10 de novembro, que o Santander irá oferecer seguro para todas as categorias de moto no país através de sua unidade Santander Auto.

A contratação das apólices será feita de forma 100% online, com possibilidade de contratar o seguro por até três anos. A vistoria da moto também é digital. O seguro poderá ser contratado para motos usadas, desde que financiadas pelo banco.

A seguradora do banco estabeleceu parcerias com as fabricantes Kawasaki e Triumph para atuar nas redes de concessionárias junto com a venda das motocicletas. Parcerias com outras montadoras estão em andamento.

“A moto adquiriu mais protagonismo, tanto pela economia nos custos como por contribuir para a mobilidade urbana. Ao mesmo tempo que evita aglomerações no transporte coletivo, oferece agilidade e baixas despesas com combustível e manutenção”, afirmou o presidente da Santander Auto, Denis Ferro Junior, ao site.

* Fonte: CQCS