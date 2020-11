Levando em conta o contexto atual e com foco nas necessidades dos clientes, o Banco Original firmou parceria com a Seguros Sura e oferece Seguro Residencial para clientes do banco.

Com três opções de pacotes para atender as mais diversas necessidades, Essencial, Sob Medida e Ideal, o produto desenhado pelas duas empresas apresenta coberturas e assistências orientadas a garantir o bem-estar das pessoas, que vão desde incêndio, explosão, roubo, furtos, danos elétricos até serviços como, encanador, eletricista, vidraceiro, check-up da residência, dentre outros. Além disso, o seguro oferece, dentro do mesmo produto, cobertura de perda de renda para autônomos e funcionários registrados em carteira de trabalho.

“Em parceria com a seguradora criamos um produto 100% digital e com foco na experiência e necessidades dos nossos clientes. Estamos satisfeitos em apresentar um seguro que visa auxiliar e proteger tudo que é importante para nosso cliente, considerando também esse momento e os impactos da pandemia, onde o lar se tornou o local em que passamos ainda mais tempo”, afirma Eliane Mendes Escudero Puga, gerente de Produtos de Seguros do Banco. “Além disso, a solução desenvolvida tem uma jornada simples, ágil e totalmente digital, na qual o cliente pode escolher o melhor plano com total autonomia”, complementa.

De acordo Pedro Gutemberg, diretor de Canais Massificados da seguradora e um dos idealizadores desta parceria, a solução desenhada vai além da proteção da moradia, “pois queremos auxiliá-los no seu do dia a dia para que tenham tempo para se dedicarem ao que é realmente importante para eles”. O executivo ainda reforça “unir a experiência da Sura no desenvolvimento de produtos com o pioneirismo do Original no desenvolvimento de produtos 100% digitais não poderia resultar em outra coisa além da melhor escolha para os clientes”.

O Seguro Residencial já está disponível na plataforma da financeira, focada em oferecer soluções para seus correntistas. A área de seguros do banco planeja ainda ampliar sua oferta, sempre tendo o cliente como centro da estratégia traçada. A parceria vai ao encontro desses pilares, sendo ainda possível evoluir com o produto de acordo com cada necessidade.

N.F.

Revista Apólice