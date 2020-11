Para trazer mais comodidade e praticidade aos clientes, o Banco Hyundai Capital Brasil (BHCB) e sua corretora, Hyundai Corretora de Seguros, em parceria com a Santander Auto e a Zurich, lançam mais uma solução: o Seguro Auto. A partir de agora, os consumidores de veículos Hyundai podem contratar o seguro do carro junto ao financiamento, de maneira rápida, prática e sem burocracia.

O cliente faz todo o processo na plataforma digital do Banco Hyundai no momento do financiamento do carro, sem necessidade de acessar outro sistema nem responder perguntas adicionais. Em poucos minutos, recebe uma cotação considerando seu perfil e suas particularidades com opções diferenciadas para sair da concessionária com seu veículo totalmente protegido.

“Além de contar com um processo muito mais simples e ágil, o consumidor pode receber cotações com cobertura de até 36 meses e ainda diluir o valor do prêmio no financiamento”, afirma Cezar Janikian, CEO do Banco Hyundai Capital Brasil.

O executivo explica que o objetivo da empresa é trazer mais facilidade aos clientes, com a eliminação dos trâmites para a contratação de proteção ao veículo. “Atualmente já temos uma plataforma de financiamento 100% digital, simples e ágil. O seguro auto segue esta mesma característica. Além de ser uma opção completa, do ponto de vista de cobertura, tem um preço competitivo e permite que o cliente já saia da concessionária com o carro segurado”, destaca.

O lançamento do seguro auto vem somar mais uma opção à carteira de proteções disponibilizada pela instituição. Atualmente já é oferecido aos clientes o seguro prestamista, que garante a liquidação de até 3 parcelas do contrato de financiamento (em caso de desemprego involuntário) ou a liquidação do contrato em caso de falecimento.

O Banco Hyundai conta, também, com uma série de condições diferenciadas para os clientes que desejam comprar um HB20 ou Creta. Além das ofertas de taxa zero, a instituição oferece o ‘Compra Certa Hyundai’. Trata-se de um programa de fidelidade em que o consumidor dá uma pequena entrada e paga seu veículo com parcelas reduzidas, menores do que as de um financiamento tradicional. O Compra Certa conta com a recompra garantida, que assegura a reaquisição do bem pelo Concessionário Hyundai por até 80% da tabela Fipe ao final do contrato e na compra de outro Hyundai zero KM.

