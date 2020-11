AXA e Pernambucanas iniciam a comercialização de um novo Microsseguro de Pessoas, com coberturas securitárias e um pacote de assistências para proporcionar aos segurados acesso a serviços de saúde. Além da cobertura em caso de invalidez, o produto paga indenização em caso de Doenças Graves, com foco no diagnóstico dos principais tipos de câncer, e disponibiliza, através da assistência, o uso ilimitado de consultas de telemedicina e descontos em atendimentos presenciais, exames e medicamentos em rede de prestadores cadastrados.

“A Pernambucanas mantem um relacionamento com as famílias brasileiras, o que nos permite conhecer de perto suas necessidades. Estamos felizes por oferecer mais um produto de qualidade e que tem como foco o bem-estar e saúde de nossos clientes, principalmente nesse momento delicado que todos estão vivendo”, afirma Sergio Borriello, CEO da varejista.

Globalmente a expertise do Grupo em diversos ramos e também em serviços de saúde, inclusive telemedicina, possibilitou que a formatação da oferta deste produto ocorresse muito rapidamente. “A pandemia mudou a percepção de todos em relação a riscos e proteções e nosso papel é entregar soluções que vão ao encontro dos anseios das pessoas. Os produtos vendidos no varejo são uma porta de entrada para a degustação de seguros e tangibilizar essa oferta com serviços que as pessoas podem usar no dia a dia a um preço acessível faz toda diferença”, afirma Erika Medici, CEO da seguradora.

“Nossa ambição é estar no dia a dia das pessoas, proporcionando resiliência em situações de imprevistos. Quebrou o celular? Tem um problema de saúde? Precisa de remédios? Nossa proposta de valor é buscar as soluções para as dúvidas e necessidades dos clientes, e este produto cocriado com a Pernambucanas é uma das respostas que oferecemos”, diz Sébastien Guidoni, vice-presidente executivo de Parcerias, Estratégia e Finanças da companhia.

O Microsseguro de Pessoas Cuidar Mais Pernambucanas será comercializado nas mais de 390 lojas da varejista e oferece total conveniência, permitindo ao cliente um atendimento imediato e diferenciado em serviços de saúde no momento em que ele mais precisa. O primeiro atendimento será feito por um enfermeiro que encaminhará o paciente para uma teleconsulta, se necessário. Os consumidores terão direito a acessar uma ampla rede nacional de prestadores cadastrados, com diversas especialidades médicas, exames, programas de bem-estar e descontos em medicamentos. Ainda as assistências podem ser utilizadas individualmente ou incluir familiares, sendo um titular e três usuários.

