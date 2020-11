Como parte da estratégia de expansão de sua atuação no Sul, a AXA no Brasil anunciou a chegada de um executivo de contas para atendimento dedicado na região de Londrina e Maringá, no estado do Paraná. Marcelo Juliani, que tem mais de 15 anos de experiência no mercado, atenderá remotamente a cidade e região.

“Nosso relacionamento com os parceiros é baseado em proximidade e disponibilidade, para atender às suas necessidades e gerar novas oportunidades. O Paraná é um estado de grande relevância na região. Por isso, a presença de um executivo é imprescindível para consolidar a atuação da seguradora no Sul, com total comprometimento com a qualidade da entrega e contribuindo para que o corretor possa atender cada vez melhor a quem importa: os clientes” afirma Antônio Viana, superintendente Comercial Sul da empresa.

A chegada do executivo no Paraná é parte de uma série de iniciativas para ampliar a presença da companhia na região, que tem um grande potencial de crescimento para a AXA. A seguradora, que atua fortemente na linha dos produtos massificados (Empresarial e Condomínio), especialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vem investindo em parcerias estratégicas, novas linhas de produto, expansão comercial e ações de relacionamento para fortalecer sua presença no Sul.

N.F.

Revista Apólice