Em junho a Zurich lançou sua assistente de atendimento 100% virtual, Laiz, como parte da estratégia de se tornar cada vez mais digital, a fim de tornar seu atendimento mais ágil e descomplicado. O serviço que se encontra disponível no site da seguradora tem contribuído para esse objetivo. A empresa aponta o uso crescente da ferramenta pelos clientes: em outubro, o chatbot somou 63 mil acessos, face aos 14,5 mil em janeiro. A diferença entre os números é superior a 300%.

Segundo Lucía Sarraceno, superintendente de Canais Digitais e Relacionamento com o Cliente da companhia, as dúvidas mais recorrentes são respondidas pela Laiz de forma rápida e prática, o que otimiza o tempo de atendimento e acaba por beneficiar o cliente. Ela revela que o chatbot tem respondido a maior a parte das demandas. “Durante o mês de outubro, a assistente virtual atendeu a 63% das solicitações de 2ª via de boleto e 80% dos pedidos de 2ª via de apólice do seguro auto. Entre 7% e 8% dos sinistros de afinidades são avisados por ela e pelo Portal do Segurado”.

“Assim como a Laíz, o call center mantém-se ativo para os clientes. Porém, a Zurich oferece outros canais para que eles tenham suas demandas atendidas. Pelos portais da empresa, que atendem tanto clientes quanto nossos parceiros de negócio, como os corretores, há à disposição serviços de autoatendimento e informações disponíveis para consulta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também 24X7, há o serviço de WhatsApp para assistência 24 horas para atendimento aos clientes de seguro Auto e Residencial”, ressalta.

Para a executiva, a razão do uso crescente da assistente virtual é que ela atua como chat, auxiliando os clientes no esclarecimento de dúvidas sobre os seguros Auto e Afinidades. Também os assessora na emissão de 2ª via de apólices, boletos e certificados, além de obter o status do sinistro e fornecer informações sobre o Zurich Driver, que é um aplicativo para os segurados auto que os conscientiza a terem uma condução mais prudente no trânsito. Para os clientes de Afinidades, a Laiz ainda possibilita o acionamento do seguro. Em breve a seguradora oferecerá serviços para os clientes de outros produtos.

A Zurich já investiu e continua investindo em uma série de melhorias de serviços digitais para tornar a empresa cada vez mais ágil e descomplicada. Para tal, tem investido no desenvolvimento de soluções que simplificam processos e melhoram cada vez mais a qualidade dos serviços prestados por meio de funcionalidades que visam a proporcionar as melhores experiências para os clientes e, também, para os corretores e demais parceiros.

N.F.

