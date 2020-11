A Pathfind, empresa de tecnologia que oferece otimização na distribuição de cargas, vai lançar até dezembro um aplicativo de roteirização para pequenos transportadores que, entre os vários recursos, pretende facilitar a contratação de seguros por essas empresas, que representam cerca de 95% do setor e têm grande dificuldades para viabilizar as apólices.

“Nosso app será capaz de compartilhar informações com as seguradoras e integrar os sistemas para a contratação. Análise de risco mais precisa e menos burocracia vão facilitar os negócios”, diz Antonio Wrobleski, presidente do Conselho de Administração da companhia. Com a ferramenta será possível ter informações em tempo real, histórico e comparativos sobre o equipamentos, condutor, carga, trajeto e clientes.

Segundo o executivo, o acesso ao seguro coloca o pequeno transportador em outro patamar. “Para muitos deles, um sinistro com o caminhão, a carga ou de responsabilidade civil pode significar a falência. Com as atividades protegidas, terão segurança para investir e desenvolver o negócio”, afirma.

Para as seguradoras também é um grande potencial de mercado que se abre. Atualmente, segundo a Fetransporte, o ramo representa menos de 5% da arrecadação total do setor e apenas mil corretoras que atendem PJs, de um total de mais de 40 mil, oferecem o produto. “Entendo que as companhias precisam de tecnologia e informação de qualidade para investir mais nesse segmento. É isso que vamos oferecer”, ressalta Wrobleski.

A estimativa da empresa é que o aplicativo alcance até 1 milhão de equipamentos.

O App

A companhia vai lançar um app de roteirização para pequenas transportadoras e dar acesso a inteligência de ponta a essas empresas em meio ao boom do e-commerce. O serviço será gratuito até determinado número de rotas simultâneas e conta com recursos semelhantes aos utilizados por grandes empresas.

“O app vai proporcionar um enorme avanço nas operações dos pequenos transportadores, que são 95% do setor. Vai planejar o processo e tomar as melhores decisões, tornando as empresas mais competitivas e aderentes ao atual processo de digitalização da economia”, diz Wrobleski.

Baseada em machine learning, a ferramenta oferece navegador e roteirizador com capacidade para processar e integrar informações sobre equipamentos, carga, rota e clientes, por exemplo. Também fazem parte do projeto operações financeiras como pagamento de pedágio e antecipação de frete, além de averbação de cargas com as seguradoras. tem a possibilidade de permitir a integração com sistemas de pagamento, como o pedágio, e averbação de cargas com a seguradora.

Wrobleski destaca ainda que simulações mostraram redução de até 20% no gasto com combustíveis. “Esse item representa aproximadamente 60% do custo total do pequeno transportador”, afirma.

A demanda por mais inteligência na distribuição de cargas com o aquecimento do e-commerce impulsionou os negócios da companhia, que oferece tecnologia para otimização dinâmica das rotas. Desde março, a carteira de clientes cresceu 35% acima do esperado e a previsão de crescimento para 2020 feita em janeiro dobrou.

N.F.

Revista Apólice