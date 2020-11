Automóvel

A Allianz Seguros preparou uma série de inovações para o seguro Automóvel, maior carteira da companhia com cerca de 3 milhões de veículos segurados. Entre os lançamentos estão disponíveis novas coberturas e assistências, oferecendo ao mercado um seguro mais simples e flexível.

“O corretor terá a possibilidade de escolher as coberturas e assistências que mais atendem às necessidades dos variados perfis de segurados. Ao fim desta seleção, o sistema apresentará ao nosso parceiro seis ofertas. A companhia acredita no processo simplificado de cotação e emissão, por isso vem investindo nesse modelo e já oferece o de menor tempo do mercado”, afirma David Beatham, diretor de Massificados e Vida da seguradora.

Uma das novidades apresentada é a cobertura exclusiva de Responsabilidade Civil Facultativa, sem a cobertura para casco, para os produtos Auto, Moto e Caminhão. A aceitação é para veículos com até 20 anos, sendo bastante ampla. A empresa também passou a disponibilizar a contratação do seguro para táxis, carros de aplicativos e automóveis de locadoras, com acesso a todas as ofertas da companhia. Esses segurados ainda têm a possibilidade de contratar a opção de motorista indeterminado.

Dentre os pedidos feitos pelos corretores e atendidos pela companhia nesta série de inovações, também estão três opções de franquias no seguro Automóvel: isenção de franquia, reduzida ou normal. A isenção de franquia é destinada a todos os segurados, homens e mulheres, e voltada aos carros de passeio ou pick-ups, desde que o valor do reparo seja maior do que o identificado na apólice. Também estão disponíveis opções de franquia reduzida ou normal para motos e caminhões.

As novidades na carteira ainda movimentaram os serviços de assistência, guincho e carro reserva. A seguradora passa a oferecer três opções de assistências 24 horas e de contratações de guincho, sendo possível escolher entre: 200 km, 500 km ou quilometragem livre. A contratação do carro reserva, que passou a ser opcional, não está mais atrelada a uma oficina referenciada, podendo ser retirado independentemente da oficina escolhida, completa o rol de solicitações de corretores consideradas para o aperfeiçoamento do Automóvel.

“Aquela família que tem dois ou três carros, ou pode se locomover de transporte público, e que não deseja contratar o carro reserva passa a ter essa opção disponível. A oferta da empresa fica mais competitiva, com uma proposta de valor melhor aos corretores e segurados”, reforça Carla Oliveira, diretora de Automóvel da companhia.

Residência

A Allianz revisitou o seguro Residência e passou a oferecer uma série de novidades ao mercado. Entre elas está o lançamento do produto Compacto, que custa a partir de R$ 79,90. O seguro agora está disponível para todos os tipos de propriedades, ocupadas ou não, incluindo casas de veraneio ou aluguel para temporada.

“O lançamento do Compacto para todos os tipos de residências está alinhado às demandas dos corretores e do mercado. É um seguro compacto no preço, mas que oferece uma cobertura ampla e completa. Para os apartamentos, por exemplo, são sete coberturas disponíveis e às casas são oito”, explica Beatham.

A seguradora também inovou nas opções de assistências s24 horas. A companhia apresentou o plano Essencial, que oferece oito serviços como reparos elétricos, manutenção hidráulica, vidraceiro entre outros; e o plano VIP. Neste último, os segurados terão à disposição 74 serviços, incluindo assistência para PETs e bicicletas, check-up kids e para idosos.

“A empresa vai continuar trabalhando com compromisso de oferecer coberturas completas a preço competitivos, garantindo que o corretor tenha à disposição produtos condizentes às necessidades dos segurados”, afirma Ana Freitas, superintendente de Massificados da companhia.

A organização também acaba de lançar um hotsite do Residência, dedicado aos corretores. Nele o parceiro tem a sua marca e a da Allianz, podendo divulgar para a sua base de clientes seja por e-mail ou WhatsApp, direcionando os segurados para preencherem ao questionário de forma muito simples e rápida. O corretor pode delimitar as condições de desconto, direcionando leads e comissões, tudo de maneira simples e digital.

“A seguradora implementou a ferramenta para que o corretor atue de forma facilitada e ágil no processo de vendas, simplificando a jornada do cliente no momento da compra. O produto Residência é digital, com interface amigável e sistema de cotação com apenas 8 campos, o que otimiza o tempo do parceiro e o deixa disponível para atender mais segurados”, reforça Beatham

Vale destacar também que o seguro Residência da empresa oferece coberturas automáticas aos segurados, como, por exemplo, a de “Valor de Novo”, em que o cliente é indenizado pelo valor de novo do bem roubado ou furtado, sem aplicação de depreciação com o tempo. Outro diferencial é a cobertura de roubo de bens fora do local de risco, como joias, relógios de pulso, notebooks, filmadoras, celulares e bicicletas, com cada item tendo um limite de indenização.

Condomínio

Líder em seguro Condomínio com 27,6% de market share em setembro, segundo últimos dados disponibilizados pela Susep, a seguradora deixou mais simples e rápida a cotação e a emissão do produto. A companhia lançou novas telas, mais intuitivas e fáceis de navegar. As mudanças fazem parte da estratégia de digitalização da empresa, iniciada há mais de cinco anos, investindo em inovações a fim de permanecer como referência no ramo.

“Os produtos e os processos foram totalmente idealizados para levar ao mercado uma proposta mais competitiva, alinhada às necessidades de corretores e segurados, trabalhando por meio de soluções que agregam mais valor aos produtos”, diz Beatham. Com contratação obrigatória prevista por lei, segundo artigo 1.346, do Código Civil, o seguro Condomínio é peça-chave na administração, que demanda por ofertas assertivas. “Nesse sentido, temos um produto completo e adaptado ao ambiente digital, sendo preciso o corretor responder apenas a três perguntas para fazer a cotação. É bem ágil emiti-lo”, afirma o executivo.

Na companhia, além da cobertura Básica obrigatória entregue no pacote simples, que ampara incêndio, queda de raio, explosão, queda de aeronave e fumaça, a cobertura Básica ampla oferece proteção para diversos danos de causa externa. Exemplos disso são: alagamento, desmoronamento, danos elétricos, roubo, vendaval, ruptura de canos e tubulações.

O produto também disponibiliza outros diferenciais, tendo a possibilidade da contratação de 31 coberturas acessórias, como Responsabilidade Civil Condomínio, Responsabilidade Civil Síndico e Responsabilidade Civil Guarda de veículos, cobertura de Vida para funcionários entre outros.

“A abrangência das coberturas oferece maior tranquilidade ao segurado, uma vez que ele conta com a proteção à diversos danos de causas externas. Outro ponto importante são as coberturas acessórias disponíveis, que deixam o produto mais adequado ao perfil do cliente”, ressalta Ana.

