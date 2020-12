A AllCare, administradora de planos de saúde coletivos, e a Integral Saúde, operadora do Grupo Caberj, com atuação em todo o Estado do Rio de Janeiro, firmaram uma parceria para a comercialização de planos de saúde coletivos na região.

A parceria amplia as alternativas de acesso à saúde privada para a população fluminense, especialmente profissionais liberais, servidores públicos, comerciantes e estudantes do Estado, que poderão contar com um plano de saúde coletivo por adesão com excelente custo-benefício.

O diretor Comercial da AllCare, Alexandre Coelho, explica que essa parceria vem ao encontro dos planos traçados pela administradora neste ano. “Mais do que a expansão no Estado, a parceria com a Integral nos permitirá atender à crescente demanda da população por um plano que vai além e oferece programas de prevenção e gestão integrada da saúde. Um diferencial que, certamente, fortalecerá a atuação de nossos corretores parceiros”, comenta o executivo.

“As parcerias fazem parte da estratégia de crescimento da Operadora”, afirma o diretor Comercial da Integral Saúde, Armando Gentil. “Entendemos que mais do que um modelo assistencial diferenciado, embasado no cuidado integral, como o nosso, é fundamental termos parceiros qualificados para que os produtos possam chegar aos mais distintos segmentos do mercado”, complementa.

Para o presidente da AllCare, Farias Sousa, a parceria representa um importante salto na atuação da administradora no Rio de Janeiro. Para ele, “a tradição e a experiência da operadora e do Grupo Caberj trazem grande valor à nossa oferta, o que, sem dúvida, vai impulsionar o nosso crescimento e a consolidação da nossa presença no Estado”.

“Em quase 50 anos de atuação no mercado de saúde suplementar, o Grupo sempre buscou estabelecer parcerias que possibilitassem promover a melhoria contínua do nosso modelo de cuidado, visando assegurar o melhor atendimento aos nossos assistidos. Hoje entendemos que uma parceria como a que temos com a AllCare vai nos possibilitar atingir e beneficiar mais e mais pessoas, que buscam uma assistência mais completa e humanizada. Essa é a nossa expertise”, conclui o presidente do Grupo Caberj, o médico Haroldo Aquino Filho.

N.F.

Revista Apólice