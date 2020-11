A agência de modelos Elite vai lançar um produto inédito no mercado de moda e beleza. Trata-se de um seguro global de vida, acidente, doença, internação e perda de bagagem

Ele será oferecido a todas as modelos da agência ao redor do mundo, 24 horas por dia, 365 dias por ano em qualquer lugar que elas estejam. Segundo o que a coluna apurou, ao menos 1.000 modelos (mulheres e homens) serão beneficiadas (os) num primeiro momento.

A data de lançamento do seguro é o próximo dia 15. O que impressiona é o valor: cada modelo vai pagar apenas US$ 50 por mês (R$ 288). Seguros semelhantes nos EUA estão cotados acima de US$ 25 mil anuais (ou mais de R$ 2.000 mensais).

Chamado de Elite Insurance Project For Models, ele foi desenvolvido por três anos pelos CEO e CFO da agência, Dejan Markovic e Sergio Leccese, respectivamente, e a AXA Assistance, empresa especialista em seguros internacionais de viagem e de saúde.

A agência conta ainda com um brasileiro em em seu conselho de diretores: o ex-modelo internacional e empresário Marcus Panthera, que cuida do casting da Elite em Miami. A iniciativa é inédita no mundo da moda e o objetivo é dar tranquilidade ao elenco da agência e às suas famílias.

O seguro prevê cobertura e atendimento imediato até mesmo em caso de um dente quebrado, ou se a (o) modelo contrair em algum trabalho Covid-19 ou outras doenças. O seguro prevê também que, em caso de invalidez (ou morte), as modelos (ou suas famílias) recebam até US$ 250 mil.

* Fonte: UOL