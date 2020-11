O Seguro Garantia é uma forma de garantir o fiel cumprimento das obrigações que forem assumidas pelo tomador perante o segurado, podendo ser utilizado, inclusive, para garantir exigências contratuais.

De acordo com dados divulgados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), as modalidades de garantia e crédito geraram um volume de receita da ordem de R$ 2,2 bilhões no acumulado de janeiro a junho, registrando também um aumento de sinistralidade de 10% em relação ao mesmo período do ano passado.

A Deal Seguros, corretora independente com atuação exclusiva no segmento corporativo, apresenta os principais produtos desta modalidade e destaca a importância das empresas investirem nesse tipo de seguro não só pela segurança financeira, mas também para manterem sua estabilidade.

Confira os principais produtos comercializados pela corretora:

Seguro Garantia Judicial

O Seguro Garantia Judicial, por exemplo, pode ser utilizado em processos de natureza cível, trabalhista e fiscal. Este seguro é uma excelente alternativa para que as empresas mantenham seu caixa intacto no caso de processos judiciais que exijam pagamentos em juízo.

O seguro garante esses pagamentos até que o processo seja concluído e o dinheiro da empresa pode ser direcionado a outras atividades prioritárias.

Garantia de depósito Recursal

O Garantia de Depósito Recursal serve para que a empresa possa recorrer de processos judiciais trabalhistas, garantindo a indenização do processo e da sentença, se houver condenação.

Como esses processos costumam demorar para serem resolvidos, o empresário que contrata este seguro não precisa ficar com o dinheiro parado em juízo antes da sentença final, o seguro de depósito recursal, funciona como a garantia necessária.

Garantia de licitações

Já o seguro de Garantia de Licitações é ideal para empresas que participam de licitações e que, consequentemente, encontram o pedido de garantia nos editais.

O produto serve para habilitar a participação do tomador no certame e validar a proposta apresentada. Trata-se de uma opção que apresenta baixo custo e evita imobilização de recursos financeiros.

Garantia de compra e venda de energia

A modalidade de Garantia de Compra e Venda de Energia é utilizada quando as empresas consumidoras de energia no mercado livre contratam apólices para garantir os termos do contrato. Os fornecedores que cadastram a empresa contratante junto à CCEE exigem o seguro como segurança do pagamento da energia.

De acordo com Ricardo Géo, sócio-fundador da corretora, o Seguro Garantia tem sido uma alternativa muito utilizada para garantir obrigações contratuais ou até mesmo em discussões judiciais. “As empresas dos mais variados tamanhos e segmentos encontraram no produto uma forma prática e econômica de apresentarem a garantia necessária e assim evitar imobilizar recursos, destinando capital para outras finalidades e operações.”, concluiu.

* Fonte: Jornal Contábil