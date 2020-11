Em qualquer negócio não é possível obter bom desempenho e rentabilidade sem a participação de bons colaboradores. Profissionais com maior nível de especialização tendem a ser bem mais valorizados no mercado como um todo. Porém, conseguir atrair e administrar corretamente esses indivíduos pode ser uma tarefa mais difícil do que o esperado, a menos que você saiba fazer um bom trabalho de gestão de talentos humanos.

Como o nome já deixa a entender, essa gestão é um conjunto de ações e estratégias para ajudar na atração, nutrição e manutenção de profissionais de talento, os quais apresentam alto desempenho e são muito procurados por várias corretoras. Podem ser excelentes gestores, atendentes, corretores etc. Independentemente da ocupação específica, eles são os que mais contribuem com seus resultados.

Para ajudar a melhorar a gestão de talentos humanos em sua corretora, separamos aqui algumas dicas simples que você pode começar a seguir.

Crie uma boa estratégia de onboarding

O onboarding, de forma simples, é a estratégia de atração e captação para sua empresa. Nesse caso, trata-se da captação de novos colaboradores de alto desempenho para sua base. A ideia é que com a estratégia certa você não só terá mais chances de chamar a atenção desses profissionais, como também de engajá-los em seu negócio.

Para isso, são aplicadas várias ações de divulgação, employer branding, entre outras. Se feito corretamente, esse processo ajuda a transformar um simples candidato a uma vaga em um colaborador mais envolvido no dia a dia da empresa, elevando os níveis de produtividade em toda a Corretora.

Invista na capacitação da equipe

Mesmo com toda a capacidade inata do mundo, nenhum profissional começa sabendo tudo que precisa para atuar na empresa. Por isso que uma das tarefas mais importantes na gestão de talentos humanos é o treinamento da equipe, pois, sem isso, dificilmente eles vão se adaptar.

Para obter melhores resultados com elaboração de treinamentos, o melhor a fazer é avaliar as necessidades da sua equipe, além, é claro, de identificar quais treinamentos mais podem contribuir com os resultados que você deseja alcançar em seu negócio.

Use métricas para avaliar os resultados

Em muitos casos, a maior dificuldade é conseguir identificar quais são os colaboradores de talento nos quais você deve focar. Para isso, o mais indicado é usar métricas de desempenho para fazer suas análises.

Primeiro, você deve definir quais indicadores melhor refletem os resultados que você busca, como número de vendas, índice de satisfação entre outros. Com isso, você pode medir com mais precisão os resultados e compará-los.

Recompense o bom desempenho

Você deve pensar em como reter esses colaboradores de talento e uma das estratégias mais simples é compensá-los de acordo. Criar programas de bônus, promoções e aumentos de acordo com o desempenho individual e da equipe é um bom incentivo para esses profissionais continuarem na empresa.

Com as dicas apresentadas, você já pode começar a implementar sua gestão de talentos humanos. Especialmente nas corretoras, profissionais de talento fazem uma grande diferença em seus resultados.

N.F.

Revista Apólice