A XP deve assinar em breve a compra de participação na Seguradora Pottencial, das família Geo e Mattar, do ex-secretário das privatizações Salim Mattar, dono também da locadora de carros Localiza. Os contratos já estariam sendo elaborados. A aquisição seria uma nova aposta da XP nesse segmento. O grupo já tem um braço de seguros e passou a comprar empresas por meio de seu fundo de private equity, hoje com R$ 1,3 bilhão.

Em expansão

Embaixo da XP Seguridade estão duas subsidiárias, uma de seguros e uma corretora. A XP já vende previdência e começa agora a entrar no setor de saúde. A plataforma também oferece apólices de outros fornecedores, como os seguros garantia para empresas, inclusive da própria seguradora.

O alvo

A Pottencial viu seu lucro líquido crescer para R$ 52 milhões no primeiro semestre, de R$ 41 milhões no mesmo intervalo de 2019. Os prêmios emitidos caíram para R$ 296,1 milhões no mesmo período, de R$ 328,5 milhões nos seis primeiros meses do ano passado. Procurada, a XP não comentou. A Pottencial não retornou.

N.F.

Revista Apólice

* Fonte: Estadão