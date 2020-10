No próximo dia 3 de novembro a Unimed Londrina inaugura um novo espaço. Idealizada para receber os pacientes da Clínica Multiprofissional e da Clínica de Oncologia e Medicamentos Especiais com conforto e segurança, a nova estrutura ocupa do 2º ao 7º andar de um edifício na avenida Ayrton Senna, 555.

O espaço contará com consultórios e salas diferenciadas para realizar diversos tipos de atendimentos em psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição oferecidos

pela Clínica Multiprofissional. Haverá também sala lúdica, sala especial para atendimento ABA, sala de grupos, cabines para atendimento psicológico virtual entre outras.

Além de possibilitar a ampliação nos atendimentos das especialidades já

disponibilizadas pelo serviço, com a inauguração do novo prédio a operadora passará a oferecer um serviço inédito. Pela primeira vez a empresa contará com uma equipe própria de fisioterapeutas e um espaço estruturado para receber os clientes que precisam de acompanhamento especializado.

A Clínica de Oncologia e Medicamentos Especiais, também será transferida para este

prédio, ocupará dois andares. Estes espaços foram planejados com foco na segurança

dos pacientes que precisam fazer quimioterapia ou imunoterapia. Além das salas de

medicação, a estrutura conta com farmácia própria, leito isolado, sala de preparação

do paciente, sala de intercorrências, entre outras.

O presidente da companhia, Omar Genha Taha, considera importante a ampliação e melhoria destes serviços. “Com o objetivo de ampliar e qualificar nosso atendimento, estamos inaugurando uma nova estrutura destinada aos nossos clientes de Londrina e região. Desta forma poderemos atender as novas demandas que vêm surgindo sempre com a qualidade e eficiência que os beneficiários merecem”, afirma.

Para serem atendidos na Clínica Multiprofissional ou na Clínica de Oncologia e

Medicamentos Especiais, os clientes da empresa precisam de encaminhamento

médico. As duas clínicas funcionam de segunda a sexta-feira das 7h às 19h e a Clínica Multiprofissional também funciona aos sábados das 7h às 13h. O telefone para

agendamento é o 3375-5050.

N.F.

Revista Apólice