A Tokio Marine, que recentemente ampliou seu portfólio oferecendo seguro para motocicletas em todo o Brasil, apresenta novidades no produto para os Clientes de Mato Grosso do Sul (MS), Paraná (PR), Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS). Trata-se do Carta Verde, seguro de Responsabilidade Civil obrigatório para trânsito de veículos brasileiros nos países do Mercosul. A partir de agora, a cobertura será concedida automaticamente nesses Estados para apólices de motos que incluírem coberturas de casco e RCV-F.

O seguro da companhia contempla diversos perfis de condutores, desde scooters até as motocicletas de alto desempenho. Com o Carta Verde, o proprietário de uma moto matriculada no Brasil passa a ter também cobertura para danos causados a pessoas ou objetos não transportados durante viagem à Argentina, ao Paraguai ou ao Uruguai. Essa adição elimina a necessidade de contratações pontuais para a travessia de fronteiras entre esses países e permite que os moradores das regiões fronteiriças estejam em dia com a legislação vigente para o deslocamento.

“Nossa entrada no segmento de motos foi muito bem aceita pelo mercado. Vendemos seis mil apólices ainda no mês de lançamento e estamos de olho nas oportunidades de negócios em todo o Brasil. Com a disponibilização do Carta Verde, fortalecemos o mix de produtos de nossos parceiros dessas regiões e nos tornamos mais competitivos”, afirma Luiz Padial, diretor de Automóvel da seguradora

N.F.

Revista Apólice