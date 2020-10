Para reforçar sua equipe na Região Nordeste, a Tokio Marine apresentou Silvia Ramos como nova Gerente Comercial de Vida. A executiva ingressou na companhia em 2015, na Sucursal Recife (PE), onde teve a oportunidade de desenvolver o seu perfil de atendimento e o conhecimento técnico. O novo cargo é fruto dessa trajetória, que ratifica o objetivo da companhia em ser uma das melhores empresas para se trabalhar, valorizando sempre o capital humano.

Silvia faz parte da Regional Vida II, sob a gestão de Rosangela Spak, e será responsável pelo aculturamento e crescimento do produto Vida junto à Regional Nordeste. Com o atendimento de 6 estados, a executiva desenvolverá iniciativas de capacitação, ações e visitas comerciais com as equipes, assessorias e corretores.

“A seguradora se destaca por sua forma diferenciada de trabalho, com uma equipe de especialistas preparada para apoiar os corretores e assessorias no processo de conscientização e vendas, portanto sempre buscamos profissionais alinhados a esse compromisso para integrar a linha de frente com os parceiros de negócios. É dessa forma que levamos ao conhecimento do consumidor os benefícios do Seguro de Vida, como a proteção pessoal, o planejamento financeiro das famílias ou seu caráter de proteção do capital humano para as empresas”, afirma Marcos Kobayashi, diretor Comercial Nacional Vida.

N.F.

Revista Apólice