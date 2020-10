A THB Brasil, empresa especializada em Gestão de Riscos, Consultoria de Benefícios e Corretagem de Seguros e Resseguros, apresentou Régis Oliveira como novo gerente de Transportes da companhia.

Oliveira já teve uma passagem pela empresa de 2008 a 2010 e é formado em administração de empresas, com ênfase em comércio exterior, possuindo 23 anos de experiência no mercado. O executivo trabalhou em corretoras de grande porte como VVD Volkswagen, Marsh, Securitas, JLT e também teve sua própria corretora, sempre focado em seguros de transporte.

“Meu projeto é posicionar a empresa como um importante player no mercado de transportes e crescer em torno de 40% ao ano. Para isso, trabalharei com muita transparência, parceria, ética e comprometimento”, diz o executivo. Diante do desafio de crescimento, o executivo explica que o primeiro passo é aproximar a companhia do setor para mostrar que possui um time especializado e capaz de trabalhar qualquer risco. Haverá também um alinhamento interno com a área comercial para prospectar novos clientes.

Oliveira afirma que será uma honra voltar a trabalhar com o time da THB. “Tenho muito carinho por todos e formaremos uma grande e duradoura parceria. A corretora já é muito forte em diversos ramos, e quero colocar o transporte nesse seleto grupo. Com muito trabalho e comprometimento chegaremos lá”, conclui.

