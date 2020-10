A Superintendência de Seguros Privados (Susep) encaminhou ao mercado supervisionado na última sexta-feira, 16 de outubro, um ofício circular que divulga princípios a serem observados pelas entidades na promoção da Educação Financeira no setor. O objetivo é fortalecer a confiança no sistema de seguros privados, promovendo o tratamento adequado ao cliente por parte das empresas e o uso consciente e adequado de produtos por parte do consumidor.

São princípios que devem nortear o planejamento e a execução das ações de Educação Financeira das entidades supervisionadas:

I – Valor para o cliente: levar aos clientes informações e ações úteis e relevantes para a sua vida financeira;

II – Amplo alcance: garantir acesso às ações implementadas a todos os seus clientes;

III – Adequação e personalização: fazer uso de conteúdo, linguagem e canais mais adequados para as ações frente às características e às necessidades dos clientes e considerando o nível de complexidade e risco dos produtos de seguros, previdência complementar aberta e capitalização; e

IV – Avaliação e aprimoramento: mensurar a efetividade das ações em face a seus objetivos, melhorando a abordagem utilizada a partir das interações com os clientes.

Com isso, a entidade espera que as instituições que integram os mercados supervisionados, diretamente ou em conjunto com os intermediários, assumam crescente responsabilidade pela promoção de ações efetivas de Educação Financeira. A ampliação do conhecimento dos consumidores quanto à utilização do seguro, como proteção de patrimônio, e o incentivo à formação de poupança por meio de produtos de seguros, previdência complementar aberta e capitalização são alguns dos resultados desejados pela autarquia.

O ofício circular recomenda, também, a participação ativa das supervisionadas na 7ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira, cujo tema central será “Resiliência Financeira: Como atravessar a crise?”. O evento acontecerá entre os dias 23 e 29 de novembro.

Acesse o link para ler a íntegra da comunicação feita ao mercado.

