Zelar pela imagem e pela reputação se tornou uma preocupação crescente entre as pessoas e empresas, principalmente com a velocidade da informação onde até uma fake news pode ser viralizada em minutos nas redes sociais. Seja no mundo virtual ou no físico, uma crise pode causar danos, muitas vezes irreversíveis à reputação de qualquer um. Pensando nisso, a Seguros Sura lançou a Cláusula Especial de Risco Reputacional no Seguro de Frotas de Automóveis e Responsabilidade Civil Ambiental, que oferece ao segurado orientações antes, durante e após as situações de crise que possam afetar sua reputação.

“Entendemos a partir da nossa gestão de tendências e riscos que as pessoas e as empresas estão cada vez mais expostas, e mesmo tomando todas as medidas de prevenção todos estão expostos a situações que podem fugir do controle, o que torna essa cobertura algo indispensável no mundo conectado e ágil em que vivemos hoje”, explica Carlos Savarese, diretor de Automóvel e Resseguros da seguradora.

Segundo o Institute for Crisis Management, 67% das crises são resultado de situações pré-existentes, possíveis de serem previstas e, consequentemente, evitadas. Diante disso, Savarese explica que o segurado contará com o apoio e a expertise da PUB Comunica, uma agência de comunicação especializada na prevenção e gestão de crises.

“No mundo corporativo entendemos que proteger a reputação e a imagem da empresa é uma frente estratégica indispensável para manter a percepção de valor que as pessoas e o mercado têm sobre a marca. Por outro lado, por trás de uma crise existem pessoas, e é para elas que vamos oferecer esse apoio”, afirma o executivo.

Em fase piloto desde dezembro do ano passado, a companhia incluiu a cobertura inicialmente no Seguro de Frotas de Automóveis e Responsabilidade Civil Ambiental, pensando no bem-estar do cliente.

“Estamos muito animados com a parceria com a seguradora. Diferentes estudos confirmam que a imagem da marca e a reputação estão entre as maiores preocupações dos diretores de empresas de diversos segmentos, existindo uma lacuna de proteção muito grande, especialmente para pequenas e médias empresas. Por isso, procuramos trazer soluções inovadoras e assuntos relevantes para os segurados, contribuindo para aumentar o nível de satisfação e tranquilidade diante de imprevistos”, ressalta Guillermo Delfino, diretor da PUB Comunica.

A Cobertura de Risco Reputacional inclui gastos por gestão de danos de reputação e imagem pública do segurado desde que seja decorrente das coberturas básicas, além de despesas emergenciais necessárias para mitigação dos riscos cobertos nesta cobertura.

Revista Apólice