A Sompo Saúde, subsidiária integral da Sompo Seguros S.A, acabou de lançar novos portais com uma série de novas funcionalidades para dinamizar o atendimento de seus segurados (beneficiários de Seguro Saúde), clientes empresa e corretores de seguros. A companhia investiu em tecnologia para disponibilizar serviços que trazem agilidade e praticidade em procedimentos que vão desde o agendamento de consultas e solicitações de reembolso pelos usuários até a emissão de demonstrativos e relatórios gerenciais por parte de corretores de seguros e empresas seguradas. Outro ponto é a adequação das ferramentas à nova LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

“A Sompo investe em tecnologia e trabalha para que os clientes possam contar com ferramentas simples, intuitivas e dinâmicas por meio de portais modernos, ágeis e ao mesmo tempo seguros. Além de contar com uma gama de funcionalidades que propiciam mais autonomia de acesso, o novo sistema permite aos segurados solicitar ou consultar vários serviços digitalmente ou, em se tratando de corretores e empresas, efetuar a gestão de suas carteiras e benefício de Seguro Saúde”, mencionou Fernando Leibel, diretor executivo da companhia.

O novo Portal do Segurado permite ao segurado consultar dados do plano de saúde (dados do segurado, número de carteirinha; tipo, segmentação, acomodação e abrangência do plano etc.), solicitações de autorização (exames, terapias, cirurgias, internação ou procedimento ambulatorial), solicitações de reembolso com envio de comprovantes digitalizados e consultar (prévia de reembolso, autorização e reembolso), além de extratos com histórico de utilização e reembolsos do plano.

Já os portais Empresa e Portal do Corretor contam com módulo de gestão de acesso personalizado em consonância com as normas exigidas pela LGPD. Além disso, uma série de funcionalidades e relatórios gerenciais foram implementadas para incrementar o dia a dia dos gestores de RH e corretores de seguros, como emissão da segunda via de boleto, faturas do contrato, extrato de reembolso para fins de Declaração de Imposto de Renda, demonstrativos, além do módulo de movimentação cadastral que permite inclusões, alterações e exclusões cadastrais e outras ações administrativas importantes para o gerenciamento do seguro.

“Os processos disponíveis nos portais da seguradora podem ser logados facilmente num ambiente responsivo e acessível tanto por meio de desktops quanto por aparelhos celulares. Além de propiciar mais agilidade e autonomia de acesso aos serviços da companhia, essas ferramentas auxiliam nos trâmites do dia a dia para que, corretores, empresas clientes e segurados, encontrem as soluções necessárias ao alcance de um clique”, afirma Edglei Monteiro, diretor Comercial de Saúde e Vida da companhia.

