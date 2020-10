O seguro fiança continua sendo uma garantia abrangente e sólida para auxiliar no processo de locação. Para se ter ideia, de janeiro a junho deste ano, a Porto Seguro pagou mais de R$ 117 milhões em aluguéis atrasados, garantindo a tranquilidade de mais de 19 mil proprietários que receberam em dia seu aluguel, de forma simples e ágil.

Ao aderir ao produto, inquilinos, proprietários e imobiliárias contam com diversos benefícios. “O primeiro deles é a substituição do fiador ou caução, dispensando a necessidade de comprovação de renda e envio de documentação. Além disso, oferece à imobiliária e ao proprietário maior segurança ao transferir a responsabilidade do pagamento do aluguel para a seguradora em caso de inadimplência”, afirma o superintendente de Riscos Financeiros e Capitalização da companhia, Nelson Aguiar.

O produto também traz uma série de coberturas que ampliam as garantias aos envolvidos no processo de locação. Para o proprietário, oferece o pagamento de aluguéis em caso de inadimplência, garantias adicionais para encargos mensais (IPTU, água, gás e luz), multa moratória, danos ao imóvel e pintura interna e externa. Para o inquilino, concede descontos em transportadoras e serviços emergenciais gratuitos para o imóvel alugado, como mão de obra de encanador, eletricista, chaveiro e assistência para equipamentos eletrônicos.

Além da flexibilização no prazo de aviso de sinistros e incentivos às negociações, as imobiliárias e os proprietários de imóveis podem oferecer aos inquilinos que realizaram a locação a possibilidade de pagarem os aluguéis em atraso ou a vencer em até 10x no cartão de crédito, assim como os encargos da locação, e ainda assim receber os valores à vista, garantindo a quitação dessas despesas. A possibilidade do aluguel parcelado é válida desde que o inquilino não tenha sinistros abertos.

Os clientes que contratam o produto também têm acesso à análise de perfil 100% online para locação de imóveis residenciais. O parecer ocorre na mesma hora, tornando o processo mais simples e rápido. “É uma maneira de garantir mais agilidade e comodidade no momento de fechar o contrato de aluguel”, ressalta Aguiar.

N.F.

