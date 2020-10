Em pleno Outubro Rosa, campanha que visa conscientizar as mulheres sobre a importância do diagnóstico e combate ao câncer de mama, a Bradesco Auto/RE destaca os serviços e as assistências oferecidas exclusivamente ao público feminino.

O Seguro Auto Mulher foi pensado para atender às consumidoras com coberturas e serviços exclusivos e preço diferenciado. A proteção oferece cobertura em casos de colisão, incêndio, roubo/furto, como também para danos materiais e corporais causados a terceiros e tem como diferencial uma central de relacionamento exclusiva ao público feminino e um atendimento mais ágil, chamado de relâmpago, em oficinas credenciadas. As clientes ainda contam com assistência 24h e envio de táxi para o transporte em caso de pane ou acidente com o veículo.

“O seguro Auto Mulher oferece um serviço rápido e personalizado, com assistências exclusivas para que a condutora possa dirigir o veículo com segurança e tranquilidade. Na seguradora buscamos atender as necessidades e interesses de cada público”, afirma Eduardo Menezes, superintendente de Produto Auto da companhia.

Com benefícios exclusivos, o produto ganha força no mercado. Seu prêmio é em média 10% menor que a dos seguros tradicionais e, entre os anos de 2018 e 2020, registrou um aumento de 5% em participação na carteira de automóveis da seguradora.

N.F.

Revista Apólice