A Sabemi utilizará o PIX como meio de pagamento para transações de Seguros e Assistência Financeira. A nova modalidade de pagamento do Banco Central, que passa a valer a partir de 16 de novembro, traz mais agilidade e efetividade nas operações.

Com a utilização do PIX, contratantes de Assistência Financeira da seguradora terão pagamentos processados em até 15 minutos após a liberação da proposta, que pode ser realizada a qualquer hora do dia. Além do ganho de agilidade, não haverá mais restrição de horário para a operação, já que o sistema funcionará 24 horas por dia, de segunda a segunda. Atualmente, pagamentos realizados pelos meios tradicionais, como TEDs e Docs, levam cerca de 2 horas para serem processados e precisam ser realizados até 15h30.

O atendimento ao segurado também contará com esta modalidade. Os beneficiários de sinistro receberão o pagamento em até 15 minutos após a liberação da Tesouraria, que pode ocorrer em um prazo de 30 dias após o comunicado do Sinistro. Em casos de pagamentos decorrentes de sorteios de prêmios, o cliente que tiver uma chave PIX cadastrada terá controle em tempo real sobre os recebimentos em sua conta. A companhia ainda disponibilizará a possibilidade de fazer o pagamento em débito em conta na chave PIX, garantindo o pagamento do prêmio sem que o consumidor precise se preocupar em realizar o débito mensalmente.

O PIX também dá agilidade à regularização de pagamentos de clientes inadimplentes, que poderá ocorrer em tempo real, evitando restrições ao cliente. Atualmente, esta cobrança é realizada por meio de boleto bancário, que possui prazo de compensação de até 2 dias úteis.

