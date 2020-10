Para reduzir danos socioambientais e reforçar práticas sustentáveis dentro da organização, a Sabemi renovou seu Kit Integração, material de boas-vindas entregue a novos colaboradores, com itens 100% recicláveis. Composto por ecobag, squeeze, canudo inox, caderno e caneta de papéis recicláveis, lápis semente e tag de papel semente produzida com argolas de crachás antigos, o novo kit é alinhado ao programa de sustentabilidade da seguradora, que busca conscientizar colaboradores e comunidade do entorno sobre a importância e a responsabilidade de todos na preservação do meio ambiente.

“Ações com foco no cuidado com o meio ambiente deixaram de ser um diferencial dentro das organizações para ser parte da estratégia do negócio. É assim com a empresa, que desde o início das suas operações vê a sustentabilidade como um dos únicos caminhos viáveis para a continuidade dos negócios. A renovação do Kit Integração, além de trazer impactos positivos à comunidade, já mostra ao colaborador logo no início da sua jornada a importância que questões ambientais tem para a companhia”, afirma Mauricio Silveira, supervisor de RH da seguradora.

A ação não só colabora com a redução de resíduos como também contribui com a geração de renda a comunidades carentes. Exemplo disso é a produção das ecobags, que teve como matéria-prima camisetas antigas da empresa. As sacolas foram produzidas em uma parceria da AVESOL, entidade de assistência social sem fins lucrativos, com a Associação de Mulheres Empreendedoras e Semeadoras (AMES), instituição que busca resgatar a autoestima das mulheres e conscientizá-las sobre seus direitos na sociedade.

“Esta parceria nos deixa muito felizes, pois traz um impacto socioambiental positivo para Porto Alegre, além de contribuir com o trabalho e com a autoestima de dezenas de mulheres, que são inseridas na sociedade a partir de um trabalho criativo desenvolvido por um grupo de economia solidária, como é o caso da AMES”, afirma Guilherme Godziuk, educador social em Economia Solidária da AVESOL.

