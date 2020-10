O Estado do Rio Grande do Sul é o primeiro da Região Sul do País a receber o plano Efetivo da Bradesco Saúde, que tem foco regional e conta com a parceria do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O produto oferece uma série de facilidades aos beneficiários, como a plataforma de telemedicina para atendimento médico a distância em diferentes especialidades, além do acesso à clínica Meu Doutor Novamed, do Grupo Bradesco Seguros, também em Porto Alegre. O novo produto é 14,8% mais barato que o plano de entrada na região e está disponível a partir de R$ 167.

Com forte polo industrial, agrícola e turístico local, o Estado tem papel relevante na economia nacional, tendo o quarto maior PIB do país. Com mais de 11,4 milhões de habitantes, cerca de 22% da população possui um plano de saúde, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), estando dentro da média nacional de 21%.

Diante desse cenário, é grande o potencial de crescimento na região, com a oferta de um plano com valores competitivos, disponível para todos os segmentos de empresas, sendo uma opção para o SPG (Seguro para Grupo) de três a 199 pessoas. “No contexto econômico atual, desfavorável em decorrência da pandemia, o seguro saúde de qualidade se tornou ainda mais valorizado pela população. Com o plano Efetivo, buscamos ampliar esse acesso à assistência e ao cuidado integrado, diversificando nosso portfólio e oferecendo produtos mais competitivos regionalmente”, ressalta Manoel Peres, diretor-presidente da companhia.

Com o Efetivo Gaúcho, a empresa oferece cobertura adequada à população gaúcha, com serviços em todo o estado e prestadores hospitalares de referência em Porto Alegre e nas regiões do Vale Dos Sinos e da Serra Gaúcha. Na capital e Região Metropolitana, o Hospital Moinhos de Vento é a referência principal. “É uma parceria que leva os serviços do Hospital para mais pessoas. Estamos em constante evolução, temos uma trajetória consolidada em 93 anos de atividades, pois unimos corpo clínico e assistencial na busca permanente da cura, do cuidado e do acolhimento humanizado. O paciente está no centro das nossas atenções”, destaca Mohamed Parrini, superintendente executivo do hospital. Já em Novo Hamburgo, o beneficiário tem como referência o Hospital Regina e, na Serra Gaúcha, o Hospital Pompéia, de Caxias do Sul.

Outra facilidade para o beneficiário é a plataforma de telemedicina Saúde Digital, que disponibiliza uma série de serviços online, entre eles o atendimento a distância para diversas especialidades médicas e outros profissionais de saúde, como psicólogos, fonoaudiólogos e nutricionistas. O novo plano também disponibiliza o acesso à clínica médica Meu Doutor Novamed, que faz parte do Grupo e está presente na capital Porto Alegre, oferecendo aos beneficiários um atendimento diferenciado, com consultas médicas básicas e especializadas, além de exames laboratoriais e de imagem.

O lançamento do plano, realizado em uma live no último dia 20 de outubro para corretores da região, contou com a participação do presidente do Grupo, Vinicius Albernaz; do diretor-presidente da Bradesco Saúde, Manoel Peres, além de outros membros da diretoria da empresa, da Organização de Vendas (OV) do Grupo Segurador e o superintendente executivo do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini.

Receptividade das empresas

O produto Efetivo possui mais de 70 mil beneficiários em sua carteira, que podem contar com uma rede referenciada em todo o Brasil, apesar do foco regional. Presente em onze estados e mais o Distrito Federal, o plano foi lançado recentemente na Paraíba, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. “A regionalização permite trabalhar particularmente cada localidade, de acordo com as demandas da população. O Efetivo se baseia na parceria com prestadores de referência em cada região, que estão alinhados à nossa estratégia de oferecer um plano de qualidade e eficiência da assistência, buscando a redução de desperdícios de recursos e, com isso, maior previsibilidade dos custos para garantir maior sustentabilidade do setor”, ressalta Flávio Bitter, diretor-gerente da companhia.

N.F.

Revista Apólice