A Rede Lojacorr fechou o mês de setembro com um total de R$ 70.002.997,11 na produção, sendo comercializados em Seguros R$ 61.908.554,98 (+26,62%); Consórcios R$ 5.628.680,00 (+245,24%) e Demais Segmentos R$ 2.465.762,13 (+679,09%), o que representou um crescimento total de 37,75% referente ao mesmo período do ano anterior.

O crescimento da venda dos Planos de Consórcios, administrados pela BR Consórcios, foi de 245,24%, sendo a maior produção neste segmento do ano e, no acumulado, houve uma evolução positiva de 37,53%. É o que afirma Geniomar Pereira, diretor Comercial da empresa. “Obtivemos recorde histórico em números absolutos, o maior já realizado em um único mês. Em valores percentuais, conquistamos o melhor resultado de 2020. Neste 3º trimestre superamos a marca de 200 milhões produzidos”, diz.

Segundo o executivo, a fórmula desse feito é uma mistura de muito trabalho, dedicação, relacionamento direto com clientes, corretoras, companhias e parceiros, além da força da Rede que prova a importância da união. “Com muito mérito, vencemos o sexto mês consecutivo de pandemia, porém não sabemos quantos dias difíceis ainda teremos. Portanto, a dedicação terá que permanecer intensa e, juntos, sempre seremos mais fortes”, ressalta.

Para tangibilizar o tamanho da conquista, os números da Rede mostram que todos os principais Ramos comercializados cresceram, com destaque para: RC Geral 822%, Garantia 282%, RD Equipamentos 126%, Transporte 84%, Saúde 68%, Vida 64%, Prestamista 32%, Residencial 29%, Rural 26% e Empresarial 20%. Foram 46 Unidades que aumentaram, com destaque para: Oeste do Paraná, Maringá, Vale do Aço, Sul de Minas, Maranhão, Mato Grosso, São Paulo, Curitiba, Joinville e Campinas.

Dentre as principais companhias seguradoras parceiras, o destaque vai para: Mapfre, Zurich, Mitsui, Bradesco, Tokio Marine, SulAmérica, Sompo, Alfa, Excelsior, e Axa. Da rede de corretoras, 92% cresceu, com destaque para: Forte Brasil, SACS, Nossa Broker, M & K, Afirmativa, Gaiga, SRD, Cuidare, Primato e Rosa Tavares. “Além disso, tivemos a entrada de 26 novas corretoras de seguros, nas quatro Regionais do País”, diz Pereira.

