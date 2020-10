Único segmento de planos de saúde que viu sua base de clientes crescer desde o início da pandemia, os planos coletivos por adesão, aqueles que são destinados às pessoas a partir de suas profissões e respectivas entidades de classe, têm se mostrado uma alternativa mais acessível para a população que busca o acesso à saúde privada.

De agosto de 2019 até agosto deste ano, essa modalidade apresentou crescimento de aproximadamente 100 mil clientes, contra um decréscimo de 105 mil consumidores nos planos de saúde empresariais e 36 mil usuários nos planos de saúde individuais ou familiares, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A Qualicorp ampliou a oferta de planos à população com o lançamento de 19 novos produtos e de parcerias inéditas com operadoras de saúde em 2020. A empresa tem apostado em acordos regionais para oferecer aos clientes produtos mais acessíveis e com características locais.

Junto com as operadoras, a companhia lançou neste ano planos de saúde de Norte a Sul do país.

Entre as novidades, tem até plano coletivo familiar, com desconto na mensalidade a partir da inclusão de dependentes. É o caso do plano lançado em parceria com a SulAmérica. Ele oferece desconto de 9% para contratação a partir de um dependente, ou seja, em um ano, o cliente economiza uma mensalidade inteira. O produto inclui ainda plano odontológico, serviço de telemedicina entre outras vantagens.

No Rio de Janeiro a empresa passou a comercializar os produtos da Assim Saúde. Com planos a partir de R$ 125, conforme a faixa etária e categoria escolhida, a população tem à disposição uma rede de assistência médica e serviços de uma operadora tradicional na região.

Segundo Bruno Blatt, CEO da companhia, “o objetivo é criar alternativas inovadoras e acessíveis com cada parceiro de mercado. Além dos novos produtos, temos mais de 40 equipes internas trabalhando em uma série de projetos inovadores e disruptivos que devem ser lançados até o final do ano”.

Entre os mais de 210 milhões de brasileiros, menos de 47 milhões têm um plano de saúde. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada em novembro de 2019, o plano de saúde é o segundo maior desejo de consumo do brasileiro, atrás apenas da casa própria.

N.F.

Revista Apólice