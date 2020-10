A Qualicorp anunciou a compra da carteira com 4,3 mil vidas de planos coletivos por adesão da Health Administradora de Benefícios. A transação faz parte da estratégia de crescimento da companhia com foco na diversificação de portfólio e de parcerias para ampliar o acesso à saúde privada.

O portfólio adquirido é comercializado em parceria com o Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) no Estado de São Paulo. Dentro da empresa, a carteira fará parte do Clube de Saúde, subsidiária do Grupo Qualicorp com atuação voltada para as operadoras, com opções de planos de saúde mais acessíveis, um dos focos de crescimento da organização.

“Estamos muito felizes e satisfeitos em anunciar essa aquisição. Estamos sempre atentos às oportunidades de mercado para a realização de novas parcerias, visando à expansão do portfólio para oferecer cada vez mais opções de planos de saúde à população”, comenta Bruno Blatt, CEO da Qualicorp.

Além das novas vidas da Health Administradora, em 2020, a empresa adquiriu a carteira com 14 mil vidas da administradora de benefícios fluminense Clube Care, operadas pela Assim Saúde. Ainda neste ano a companhia lançou mais de 20 novos produtos e parcerias inéditas, como, por exemplo, com as operadoras Assim Saúde, Grupo NotreDame Intermédica, Paraná Clínicas, Centro Médico Gaúcho e Smile Saúde, além de novas opções no portfólio de planos coletivos por adesão da SulAmérica e da Bradesco.

“As novas parcerias e a inclusão de novos produtos no portfólio continuam como um dos principais focos de crescimento da companhia”, destaca Elton Carluci, vice-presidente Comercial, de Inovação e Novos Negócios da administradora.

A compra da carteira da Health soma-se às 1,3 milhão de vidas que a Qualicorp tem em seu portfólio na categoria Adesão médico-hospitalar.

N.F.

Revista Apólice