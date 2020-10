Em linha com o objetivo de participar cada vez mais da vida das pessoas como uma parceira na busca pelo bem-estar, estimulando os cuidados preventivos com a saúde e a proteção financeira diante de imprevistos da vida, a seguradora Prudential do Brasil traz novidades em produtos e coberturas para os clientes.

No período de outubro, novembro e dezembro, meses em que se intensificam os diálogos de conscientização da sociedade sobre cânceres como mama, próstata e pele, a empresa oferecerá, por meio do canal de vendas Life Planner e de parcerias comerciais, a possibilidade de contratar coberturas como Doenças Graves com uma proteção ampliada. Estão incluídas também nessa campanha outras coberturas como Morte Acidental, Invalidez Acidental e Perda de Autonomia Pessoal.

Além disso, outra novidade chegou para o produto Vida Inteira 10, que estendeu a possibilidade de contratação, sem coberturas opcionais, para clientes de até 70 anos.

Somando-se às novidades destacadas, os canais Life Planner e de parcerias comerciais contarão com outros dois novos produtos opcionais disponíveis: Assistência Funeral Familiar I (titular e cônjuge) e Assistência Funeral Familiar II (titular, cônjuge e filhos). As coberturas estão disponíveis para contratação de novas apólices ou mudanças no atual seguro.

Também uma nova campanha está prevista para o final do mês de outubro, com o objetivo de oferecer a alguns clientes a possibilidade de contratação direta da cobertura para Morte, Invalidez Acidental e Assistência Funeral.

Para o canal de parcerias comerciais também acontecerá a campanha Parceria em Dobro, incentivando os assessores e corretores habilitados a comercializar os produtos de seguro da companhia.

“O seguro de vida é um produto muito especial, que além de possuir coberturas que podem ser utilizadas em vida, como no caso de diagnóstico de uma doença grave, representa a tranquilidade financeira necessária diante de um impacto emocional no momento da falta de alguém. Ele deve ser incluído no planejamento financeiro de todas as pessoas o mais cedo possível. Portanto, nesses meses tão importantes em que as pessoas estarão ainda mais informadas a respeito de imprevistos da vida, como o câncer, que foi classificado em pesquisa do Datafolha feita em 2019 como o maior medo dos brasileiros, a seguradora reforça essa conscientização, ampliando as possibilidades de proteção financeira para os clientes”, ressalta Fernanda Matta, gerente de Produtos da empresa.

N.F.

